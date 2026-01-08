Passaggio di testimone in piazza Galalilei | si insedia il nuovo questore

In piazza Galileo si è svolto il passaggio di consegne tra il questore uscente Antonio Sbordone e il suo successore, Gaetano Bonaccorso. Sbordone lascia Bologna dopo due anni, mentre Bonaccorso assumerà ufficialmente l’incarico il 12 gennaio, incontrando anche la stampa locale. Questo momento segna un nuovo inizio per le attività di sicurezza e ordine pubblico nella provincia.

Passaggio di testimone. Il saluto di Silvia Brini - Un passaggio di testimone e un saluto, occasione anche per condividere il bilancio dell’attività dedicata al servizio della collettività e dell’utenza marittima e navale. lanazione.it

Nel primo pomeriggio la proclamazione ufficiale con il passaggio di testimone - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.