Passaggio di testimone in piazza Galalilei | si insedia il nuovo questore
In piazza Galileo si è svolto il passaggio di consegne tra il questore uscente Antonio Sbordone e il suo successore, Gaetano Bonaccorso. Sbordone lascia Bologna dopo due anni, mentre Bonaccorso assumerà ufficialmente l’incarico il 12 gennaio, incontrando anche la stampa locale. Questo momento segna un nuovo inizio per le attività di sicurezza e ordine pubblico nella provincia.
Antonio Sbordone, doopo due anni, lascia Bologna. Il nuovo Questore della Provincia di Bologna, Gaetano Bonaccorso, assumerà l'incarico il 12 gennaio, quando si presenterà anche alla stampa cittadina. Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayBonaccorso è siciliano, nato a Messina nel 1961. Per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Torna a Messina Salvatore La Rosa: il nuovo questore si insedia il 12 gennaio
Leggi anche: Università di Perugia, oggi il passaggio di consegne: si insedia il nuovo Rettore Massimiliano Marianelli
Passaggio di testimone in piazza Galalilei: si insedia il nuovo questore - Il nuovo Questore della Provincia di Bologna, Gaetano Bonaccorso, assumerà l'incarico il 12 gennaio, quando si presenterà anche alla stampa cittadina. bolognatoday.it
Passaggio di testimone. Il saluto di Silvia Brini - Un passaggio di testimone e un saluto, occasione anche per condividere il bilancio dell’attività dedicata al servizio della collettività e dell’utenza marittima e navale. lanazione.it
Nel primo pomeriggio la proclamazione ufficiale con il passaggio di testimone - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.