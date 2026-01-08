Passaggio della campana al Soroptimist | Vittoria Caracciolo è la nuova presidente

Vittoria Caracciolo La Grotteria è stata eletta nuova presidente del Soroptimist International Club Reggio Calabria, assumendo ufficialmente il ruolo di guida dell’organizzazione. La sua nomina segna un nuovo capitolo per il club, impegnato nel promuovere iniziative di solidarietà e sviluppo femminile nel territorio. La gestione di Caracciolo mira a rafforzare le attività associative e a continuare il percorso di impegno sociale avviato in passato.

