Partono i primi scioperi oggi stop al trasporto pubblico in alcune città

Oggi si sono verificati i primi scioperi del 2026 nel settore dei trasporti pubblici, interessando bus, tram, treni e metro a livello locale, provinciale e regionale. Le agitazioni, indette da diverse sigle sindacali, hanno causato interruzioni nelle corse e disagi per gli utenti. Si tratta di iniziative che segnano l'inizio delle prime mobilitazioni dell’anno nel settore, con l’obiettivo di affrontare tematiche legate alle condizioni di lavoro e ai servizi offerti.

Tempo di lettura: 2 minuti Primi scioperi del 2026 nei trasporti. Sono cominciati oggi con lo stop di bus, tram, treni e metro a livello locale, provinciale e regionale proclamati da varie sigle sindacali. In particolare, a protestare sono il personale della società Tua unità di produzione delle province di Pescara e Chieti, il personale della divisione Ferro e quello viaggiante delle linee vesuviane della società Eav di Napoli (questo per 24 ore), il personale della società Sasa di Bolzano, della società Tua di Teramo e della regione Abruzzo, quello delle aziende del trasporto pubblico locale dell’Abruzzo e della società Tua, unità di produzione di Lanciano (Chieti). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Partono i primi scioperi, oggi stop al trasporto pubblico in alcune città Leggi anche: Scioperi: oggi vari stop al trasporto pubblico locale Leggi anche: Il gennaio nero degli scioperi: tutti gli stop previsti, dal trasporto pubblico locale a quello di aerei e treni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Partono i primi scioperi, oggi stop al trasporto pubblico in alcune città - Sono cominciati oggi con lo stop di bus, tram, treni e metro a livello locale, provinciale e regionale proclamati da varie sigle sindacali. msn.com

Scioperi gennaio 2026: trasporti a rischio per 12 giorni tra treni, aerei e taxi

Buongiorno, amici dopo queste festività ricche di cibo e golosità, resta solo metterci a dieta e quale miglior modo se non facendolo in economia, ma sempre con la giusta qualità Da domani partono i primi sottoposti del 2026 Approfittane subito. Via Vito Jasi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.