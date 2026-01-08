Partita all' Opiquad Arena | strade chiuse dalle 18.30

Sabato 10 gennaio, a causa dell'incontro di basket tra Blu Basket Bergamo e Libertas Livorno 1947 all'Opiquad Arena, dalle 18.30 fino al termine della partita saranno in vigore restrizioni alla circolazione e alla sosta. Le strade intorno all'impianto saranno chiuse, con rimozione forzata dei veicoli non autorizzati. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di rispettare le segnalazioni temporanee per garantire la sicurezza di tutti.

Sabato 10 gennaio per l’incontro di basket di Campionato di Serie A2 (Blu Basket Bergamo – Libertas Livorno 1947) dalle 18 fino al termine della manifestazione sportiva sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati nelle seguenti aree di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Partita di basket all'Opiquad Arena: tutti i divieti dalle 17.30 Leggi anche: All'Opiquad Arena arriva il basket di serie A2: divieti e strade chiuse Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Coppa Italia, quarti di finale fatali per la Vero Volley Monza: Trento vince in tre set; Ramagli applaude la Bergamo del basket: “La strada è quella giusta”; Sconfitta casalinga per la Vero Volley Monza; La Vero Volley Monza riparte dal campionato: Verona all’Opiquad Arena per aprire il nuovo anno. Partita all'Opiquad Arena: strade chiuse dalle 18.30 - Sabato 10 gennaio per l’incontro di basket di Campionato di Serie A2 (Blu Basket Bergamo – Libertas Livorno 1947) dalle 18 fino al termine della manifestazione sportiva sono vietate la circolazione e ... monzatoday.it

NEXT MATCH Prima partita del nuovo anno a Monza! Tutti in trasferta per tifare "Rana Verona" ! Domenica 4 Gennaio Ore 18.00 Vero Volley Monza vs Rana Verona OpiquadArena VBTV #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #Superleg - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.