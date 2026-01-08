Parthenope Bacoli Blue Sea al Parco Borbonico del Fusaro | l’eccellenza del pescato flegreo tra cucina musica e intrattenimento
Parthenope Bacoli Blue Sea si svolge il 9 e 10 gennaio alla Casina Vanvitelliana di Bacoli, nel Parco Borbonico del Fusaro. L’evento valorizza la cucina flegrea e le eccellenze del mare, con particolare attenzione al pescato stagionale e alle cozze. Un’occasione per scoprire i sapori autentici del territorio, accompagnati da musica e intrattenimento, in un contesto che celebra le tradizioni locali.
Venerdì 9 e sabato 10 gennaio, la Casina Vanvitelliana di Bacoli ospita Parthenope Bacoli Blue Sea, evento dedicato alla valorizzazione della cucina flegrea e delle eccellenze del mare, con particolare riferimento al pescato stagionale e alla cozza. L’iniziativa, organizzata dal GAL Parthenope. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
