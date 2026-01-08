Parte dalla Cappella degli Scrovegni la nuova stagione della Sc Padovani Polo Cherry Bank 2026

La nuova stagione della Sc Padovani Polo Cherry Bank 2026 prende avvio dalla Cappella degli Scrovegni, un sito di grande valore storico e artistico riconosciuto dall’UNESCO. Questo ambiente prestigioso offre un contesto speciale per la presentazione della rosa 2026, simbolo di continuità e innovazione. La scelta di un luogo così rappresentativo sottolinea l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale nel percorso di crescita e sviluppo della nostra realtà.

