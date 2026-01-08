Parte dalla Cappella degli Scrovegni la nuova stagione della Sc Padovani Polo Cherry Bank 2026
La nuova stagione della Sc Padovani Polo Cherry Bank 2026 prende avvio dalla Cappella degli Scrovegni, un sito di grande valore storico e artistico riconosciuto dall’UNESCO. Questo ambiente prestigioso offre un contesto speciale per la presentazione della rosa 2026, simbolo di continuità e innovazione. La scelta di un luogo così rappresentativo sottolinea l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale nel percorso di crescita e sviluppo della nostra realtà.
Sono i capolavori della Cappella degli Scrovegni a fare da suggestivo e prestigioso sfondo alla rosa 2026 della Sc Padovani Polo Cherry Bank: un luogo unico, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, inserito all'interno del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, scelto quest'anno dal Presidente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Shooting Fotografico 2026 - Cappella degli Scrovegni - Padova
