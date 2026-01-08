Parma Inter pagelle | Akanji una sicurezza Lautaro spento
Analisi delle pagelle di Parma-Inter: l’Inter conquista una vittoria importante con un punteggio di 2-0, grazie alle reti di Dimarco e Thuram. Akanji si conferma una presenza affidabile in difesa, mentre Lautaro evidenzia alcune difficoltà in attacco. La sesta vittoria consecutiva permette ai nerazzurri di mantenere un vantaggio di quattro punti sul Napoli, in vista della sfida decisiva di domenica sera.
Parma Inter pagelle. L’Inter espugna il Tardini di Parma 2-0 con le reti di Dimarco e Thuram. Sesta vittoria consecutiva in campionato e +4 sul Napoli prima della grande sfida di domenica sera. Ecco le pagelle dei nerazzurri. Parma Inter pagelle dei nerazzurri. Sommer 6 – Spettatore non pagante. Deve solo osservare il pallone di Ondrejka stamparsi sul legno. Clean sheet senza fatica. Bisseck 6,5 – Spinge con personalità, sfiora il gol e dietro non concede nulla. Crescita costante. Akanji 7 – Monumentale. Cancella Pellegrino dal match con fisicità e intelligenza tattica. Carlos Augusto 6,5 – Qualche sbavatura iniziale, poi spinge e chiude con ordine. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Pagelle Atletico Inter 2-1: Zielinski il migliore. Lautaro spento
Leggi anche: Pagelle Genoa Inter: Lautaro e Bisseck trascinano, Akanji si addormenta
Atalanta-Inter, le pagelle: Zielinski inventa, Scamacca perde il match contro Akanji; Le pagelle di Inter-Bologna 3-1: Lautaro Martinez dominante (7,5). I nerazzurri tornano primi a +2 sul Napoli; Inter e Lautaro devastanti: comodo tris al Bologna, Chivu torna in testa; Inter-Bologna 3-1, pagelle e tabellino: prova totale per Lautaro, Zielinski è rinato, Thuram in crescita, Ravaglia evita la goleada.
PAGELLE E TABELLINO PARMA-INTER 0-2: Akanji domina, Sucic insicuro. Delusione Oristanio - L’Inter vince facile in casa del Parma e allunga in testa alla classifica. calciomercato.it
Parma-Inter 0-2, pagelle: lampo Dimarco, Thuram letale, Akanji è un muro, Ondrejka pericoloso - Il difensore svizzero annulla Pellegrino, bene lo svedese del Parma ... sport.virgilio.it
Parma-Inter 0-2, le pagelle dei nerazzurri: Akanji granitico (7), Dimarco apriscatole (7), Sucic a corrente alternata (5) - L’Inter di Cristian Chivu espugna anche il Tardini di Parma, centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato e allungando in vetta ... msn.com
#Parma 0-2 #Inter : Marcus Thuram! #ParmaInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.