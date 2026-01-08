Parma Inter pagelle | Akanji una sicurezza Lautaro spento

Analisi delle pagelle di Parma-Inter: l’Inter conquista una vittoria importante con un punteggio di 2-0, grazie alle reti di Dimarco e Thuram. Akanji si conferma una presenza affidabile in difesa, mentre Lautaro evidenzia alcune difficoltà in attacco. La sesta vittoria consecutiva permette ai nerazzurri di mantenere un vantaggio di quattro punti sul Napoli, in vista della sfida decisiva di domenica sera.

Parma Inter pagelle. L’Inter espugna il Tardini di Parma 2-0 con le reti di Dimarco e Thuram. Sesta vittoria consecutiva in campionato e +4 sul Napoli prima della grande sfida di domenica sera. Ecco le pagelle dei nerazzurri. Parma Inter pagelle dei nerazzurri. Sommer 6 – Spettatore non pagante. Deve solo osservare il pallone di Ondrejka stamparsi sul legno. Clean sheet senza fatica. Bisseck 6,5 – Spinge con personalità, sfiora il gol e dietro non concede nulla. Crescita costante. Akanji 7 – Monumentale. Cancella Pellegrino dal match con fisicità e intelligenza tattica. Carlos Augusto 6,5 – Qualche sbavatura iniziale, poi spinge e chiude con ordine. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

