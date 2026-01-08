Parma Inter i numeri che certificano il dominio della squadra di Chivu | possesso tiri XG e non solo

Durante la partita allo Stadio Ennio Tardini, la squadra di Chivu ha dimostrato un controllo evidente del gioco, evidenziato dai numeri di possesso palla, tiri in porta e Expected Goals (XG). Questi dati confermano il predominio della formazione interista, che ha gestito la partita con efficacia e continuità, sottolineando la solidità e la maturità del team in questa fase della stagione.

Parma Inter – Allo Stadio Ennio Tardini si è assistito ad un vero e proprio dominio del campo della squadra di Chivu. Il calcio è fatto di episodi, ma molto spesso sono i numeri a raccontare la verità inconfutabile di una partita. Il successo della Beneamata contro il Parma non è stato solo una questione di punteggio, ma una vera e propria prova di forza statistica che certifica la superiorità schiacciante degli uomini di Cristian Chivu. Il tecnico romeno — ex difensore leggendario noto per il suo equilibrio tattico e la capacità di trasmettere mentalità vincente — ha costruito una macchina capace di asfissiare l'avversario sotto ogni punto di vista.

