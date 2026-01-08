Parma-Inter 0-2 Akanji | Sono contento cerco di dare il massimo

Nel match di Parma, l’Inter ha conquistato una vittoria per 2-0 contro il Parma, confermando il buon momento della squadra. Akanji, tra i protagonisti, ha dichiarato di essere soddisfatto e di impegnarsi sempre al massimo. La partita, disputata all’Ennio Tardini, rappresenta un altro passo positivo nel cammino dei nerazzurri, che continuano a mantenere un’ottima posizione in campionato.

Il turno infrasettimanale è passato in archivio e l’Inter può sorridere ancora una volta. Nella serata di ieri, infatti, i nerazzurri hanno battuto con un secco e netto 2-0 il Parma, in quel dell’Ennio Tardini. Un successo convincente e fondamentale sotto ogni punto di vista, per beneficiare del pareggio del Napoli con il Verona e aspettando il Milan oggi in campo contro il Genoa. La Beneamata si conferma al primo posto in classifica, espugnando un campo ostico e dando prova di essere in un ottimo stato di forma. Al termine della gara, Manuel Akanji ha parlato ai microfoni di Dazn: “ Sono molto contento, loro hanno creato solo un’occasione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

