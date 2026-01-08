Parma ha accolto la Fiamma Olimpica

Parma ha ospitato oggi l’arrivo della Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Il percorso cittadino è stato accompagnato da circa trenta atleti, tra cui Alessandro Fattori, Franco Bertoli e Giulia Ghiretti, che ha concluso l’ultimo tratto della staffetta. L’evento ha rappresentato un momento simbolico di coinvolgimento e condivisione per la comunità locale in vista dei Giochi invernali.

