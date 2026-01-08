Paris Saint Germain-Marsiglia Trophee des champions 08-01-2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici A Kuwait City Luis Enrique cerca il primo trofeo del 2026
Il 8 gennaio 2026 a Kuwait City si disputa il Trophee des champions, il primo trofeo stagionale in Francia. In campo il Paris Saint Germain di Luis Enrique contro il Marsiglia di De Zerbi. In questo approfondimento troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per una partita che segna l’inizio della nuova stagione calcistica.
Si assegna il primo trofeo della stagione in Francia e il Trophee des champions, che avrà luogo a Kuwait City, vedrà il Paris Saint Germain di Luis Enrique opposto al Marsiglia di De Zerbi. I capitolini vengono dal derby vinto contro il Paris FC, che permette di tenere la scia del Lens capolista in un torneo più combattuto del solito nelle posizioni che contano. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
