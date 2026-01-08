Parigi i trattori davanti all' Arc de Triomphe contro il Mercosur

A Parigi, un corteo di circa cento trattori ha attraversato il centro città all'alba di giovedì, manifestando contro il potenziale accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur. L'evento si è svolto davanti all'Arc de Triomphe, attirando l'attenzione su questioni legate ai settori agricoli e alle implicazioni di un simile accordo commerciale.

Un corteo composto da un centinaio di trattori è entrato alle prime ore dell'alba di giovedì nel centro di Parigi per protestare contro il possibile accordo di libero scambio fra Ue e Mercosur. Alcuni mezzi sono stati parcheggiati davanti all'Arco di Trionfo e alla Tour Eiffel. Blocchi si segnalano anche su alcune autostrade francesi. La portavoce del governo, Maud Bregeon, ai microfoni di France Info ha definito l'azione "illegale" e "inaccettabile".

