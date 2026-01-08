Parco archeologico Ercolano nel 2025 gli ingressi raggiungono quota 553.611

Nel 2025, il Parco archeologico di Ercolano ha registrato un totale di 553.611 ingressi, con una crescita del 6,2% rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano l’importanza del sito come destinazione culturale e attrattiva turistica, sottolineando il suo ruolo nel patrimonio storico e archeologico italiano. La costante affluenza di visitatori conferma l’interesse verso le testimonianze dell’antica città romana e la sua rilevanza nel panorama culturale nazionale.

Nel 2025 gli ingressi al Parco archeologico di Ercolano hanno raggiunto quota 553.611, facendo registrare una crescita del 6,2%. Un 2025 col segno più per il Parco archeologico di Ercolano: nel 2024 i visitatori sono stati 521.426, mentre nel 2025 gli ingressi hanno raggiunto quota 553.611, facendo registrare un aumento assoluto di 32.185 presenze, pari

