Papilloma virus torna l’appuntamento con l’open day vaccinale

Il 10 gennaio, dalle 9 alle 12, si svolgerà l’open day vaccinale contro il Papillomavirus in tutti gli hub del Trentino. L’evento offre l’opportunità di ricevere gratuitamente il vaccino senza prenotazione, contribuendo alla prevenzione delle infezioni da HPV. È un’occasione importante per chi desidera proteggersi e informarsi su questa prevenzione, in un contesto di accesso semplice e diretto.

Sabato 10 gennaio si terrà l’open day vaccinale contro il Papillomavirus: dalle 9 alle 12 sarà possibile vaccinarsi gratuitamente e senza prenotazione in tutti gli hub del Trentino.“La vaccinazione è gratuita per i maschi fino ai 30 anni e per le donne fino ai 40, iscritte al Servizio sanitario. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Papilloma virus, torna l’appuntamento con l’open day vaccinale Leggi anche: Papilloma virus, domani l'open day delle vaccinazioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Papilloma virus, sabato 13 settembre torna in Trentino l'open day - Il prossimo sabato 13 settembre dalle 9 alle 12 sarà quindi possibile vaccinarsi senza prenotazione nei ... rainews.it Si rinnova anche nel nuovo anno, ogni secondo sabato del mese, l’appuntamento con l’open day vaccinale contro il Papilloma virus - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.