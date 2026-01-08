Papa a cardinali | no a' agende' personali
Durante il Concistoro, il Papa ha sottolineato ai cardinali che il nostro impegno non riguarda agende personali o di gruppo, ma un discernimento superiore. Ha ricordato l’importanza di affidare i progetti e le ispirazioni a una guida che trascende le scelte individuali, per capire cosa il Signore chiede per il bene del Popolo di Dio. Un richiamo alla priorità della fede e dell’umiltà nel servizio ecclesiale.
8.39 Rivolgendosi ai cardinali impegnati da ieri in Concistoro,il Papa ha ricordato che "non siamo qui a promuovere'agende' -personali o di gruppo- ma ad affidare i nostri progetti e ispirazioni a un discernimento che ci supera", per "discernere ciò che il Signore ci chiede per il bene del suo Popolo". Il Concistoro è chiamato a essere una "comunità di fede" prima che un "team di esperti". "Sostare,pregare,ascoltare e riflettere". "Non sempre riusciremo a trovare soluzioni. Sempre potremo aiutarci reciprocamente e aiutare il Papa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
