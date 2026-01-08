Paolo Del Debbio l' ex moglie la perdita di peso e la carriera | Da giovane volevo fare il prete a Mediaset mi chiamano il parroco di Cologno

Paolo Del Debbio è un giornalista e conduttore televisivo italiano, noto per il suo lavoro di approfondimento e analisi politica. La sua carriera si è sviluppata attraverso diversi ruoli, mentre la vita personale ha visto importanti cambiamenti, come la perdita di peso e il rapporto con l'ex moglie. In passato, aveva anche aspirazioni religiose, ma ha trovato la sua strada nel mondo dei media, diventando una figura riconosciuta nel panorama televisivo italiano.

Mario Giordano ha sostituito Paolo Del Debbio a 4 Di Sera: cosa è successo prima della puntata - Prima di trattare gli argomenti del giorno, si è collegato in diretta con il conduttore che ha spiegato il motivo ... fanpage.it

Mario Giordano appare a sorpresa alla conduzione di 4 di Sera al posto di Paolo Del Debbio: “Sono imbottigliato in questo cacchio di traffico” - Il pubblico di “4 di Sera” non ha ritrovato alla conduzione il padrone di casa Paolo Del Debbio, il giornalista è rimasto bloccato ... ilfattoquotidiano.it

4 di sera. . "Qualcuno deve pagare, e in fretta" Le parole di Paolo Del Debbio in merito alla strage di Capodanno a #CransMontana - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.