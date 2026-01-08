Paola Turci infuriata con Francesca Pascale | il retroscena sull' ultima lite tra le due ex
Recentemente, è emerso un retroscena riguardante una discussione tra Paola Turci e Francesca Pascale. La cantante ha commentato pubblicamente la fine della loro relazione, descrivendola come tossica e riconoscendo di non essere ancora pronta dopo il periodo con Berlusconi. Questa dichiarazione ha suscitato attenzione, evidenziando i complessi rapporti personali tra le due figure.
"È stata una relazione tossica, non ero pronta dopo Berlusconi, era un chiodo schiaccia chiodo": questa la lapidaria dichiarazione con cui Francesca Pascale aveva definito la storia ormai finita con Paola Turci nella sua ultima intervista al Corriere della Sera. "Ma mi prendo la mia. 🔗 Leggi su Today.it
