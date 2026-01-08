Paola Turci infuriata con Francesca Pascale | il retroscena sull' ultima lite tra le due ex

Recentemente, è emerso un retroscena riguardante una discussione tra Paola Turci e Francesca Pascale. La cantante ha commentato pubblicamente la fine della loro relazione, descrivendola come tossica e riconoscendo di non essere ancora pronta dopo il periodo con Berlusconi. Questa dichiarazione ha suscitato attenzione, evidenziando i complessi rapporti personali tra le due figure.

Francesca Pascale sulla fine del matrimonio con Paola Turci: “Una relazione tossica, disprezzava Berlusconi ma…” - Francesca Pascale tra il dolore per la perdita di Silvio Berlusconi e la relazione “tossica” con Paola Turci: tra ricordi, verità e nuove prospettive. notizie.it

Francesca Pascale accusa Paola Turci: "Con lei una relazione tossica”. Poi la rivelazione su Berlusconi - L'ex compagna del Cavaliere si è confessata tra passato e presente, ricordando con trasporto gli anni trascorsi al fianco del leader di Forza Italia. libero.it

Francesca Pascale torna sulla fine della sua unione con Paola Turci e racconta senza filtri una relazione nata nel dolore dopo Silvio Berlusconi: “Un amore tossico, mi ha fatto soffrire l’ipocrisia” - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.