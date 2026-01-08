Pantheon Estense | visita virtuale tra arte memoria e potere dei duchi d’Este

Scopri il Pantheon Estense, un patrimonio storico e artistico di Modena legato alla dinastia d’Este. Attraverso una visita virtuale alla chiesa di Sant’Agostino, esplorerai le testimonianze di arte, memoria e il ruolo dei duchi d’Este nella storia locale. Un percorso che permette di conoscere da vicino un importante simbolo del passato estense, offrendo un approfondimento accessibile e rispettoso del patrimonio culturale.

