Pantheon Estense | visita virtuale tra arte memoria e potere dei duchi d’Este
Scopri il Pantheon Estense, un patrimonio storico e artistico di Modena legato alla dinastia d’Este. Attraverso una visita virtuale alla chiesa di Sant’Agostino, esplorerai le testimonianze di arte, memoria e il ruolo dei duchi d’Este nella storia locale. Un percorso che permette di conoscere da vicino un importante simbolo del passato estense, offrendo un approfondimento accessibile e rispettoso del patrimonio culturale.
Un viaggio immersivo nella Modena estense, tra arte, potere e memoria dinastica. È quanto promette la visita guidata virtuale "Pantheon Estense: la chiesa di Sant'Agostino. Il funeral teatro dei duchi d'Este", in programma sabato 10 gennaio alle 17, all'ex-Albergo Diurno di piazza Mazzini.La. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
