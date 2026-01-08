Pantano d' Arci depuratore in funzione grazie a una potente power station della Sidra
Il depuratore di Pantano d'Arci, un’infrastruttura strategica per la zona, è stato messo in funzione grazie all’intervento di una potente power station della Sidra. Si tratta di un intervento di elevata complessità tecnica finalizzato a garantire la continuità operativa e la piena funzionalità dell’impianto, assicurando un servizio essenziale per il territorio.
Un intervento ad alta complessità tecnica per assicurare la continuità del servizio e la piena funzionalità di un’infrastruttura strategica per il territorio. In occasione della disconnessione programmata del POD elettrico, punto di prelievo dell’energia dalla rete nazionale, Sidra stamattina – 8. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Il depuratore di Timpa dei Palombi è entrato in funzione, Nobile (Aica): "E' un traguardo per l'ecosistema"
Leggi anche: Creare Storie sarà ancora più creativo grazie a Restyle, la nuova funzione AI di Instagram
Collettore fognario Acicastello, 20 milioni spesi e il rischio che nessuno lo prenda in gestione.
Acea sposta depuratore da Porto Termoli, andrà a Pantano Basso - E' il commento unanime degli amministratori comunali della città e regionali sul trasferimento a Pantano Basso del depuratore del porto. ansa.it
Porto di Termoli, al via i lavori per trasferire il depuratore - Oggi il via all'intervento, che prevede il trasferimento dell'impianto dal centro città verso la zona periferica di Pantano ... rainews.it
Termoli, al via lavori ampliamento depuratore di Pantano Basso - Consegnati dal Comune di Termoli i lavori di potenziamento e ampliamento del depuratore in Contrada Pantano Basso, zona periferica della città. ansa.it
Alessandro Pantano - TREK. . L'Ipogeo di Calaforno è un eccezionale monumento sotterraneo situato al confine tra i comuni di Monterosso Almo e Giarratana, in provincia di Ragusa. È considerato uno degli esempi più importanti di ipogeismo pluricellulare d - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.