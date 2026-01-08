Panta Rei, il Centro del Riuso di Vimercate, annuncia una modifica agli orari di apertura. Situato in via Manin 20, offre un’ampia selezione di oggetti di seconda mano, accessibili a prezzi simbolici. Un luogo dove trovare tesori nascosti e contribuire alla sostenibilità, con un’atmosfera che ricorda una soffitta di casa. Verificate i nuovi orari e scoprite come dare nuova vita agli oggetti.

Panta Rei, da oggi il Centro del riuso di Vimercate cambia orari. "Venire qui è un po’ come frugare nella soffitta della nonna", spiegano nella sede di via Manin 20. Prezzi simbolici per la seconda vita di tanti oggetti consegnati da chi non li usa più. Un’esperienza che si è rivelata un successo, ormai il negozio è un punto di riferimento anche per i periodi più caldi dello shopping, come gli acquisti di Natale. Gli scaffali sono stati presi d’assalto da chi era alla ricerca del regalo giusto. Nato nel 2019 dalla collaborazione fra Comune e Cem, lo store porta l’economia circolare dentro le case e aiuta a tenere in equilibrio bilanci domestici minacciati dalla precarietà e dal caro vita che galoppa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Panta Rei, cambiano gli orari: "Qui tesori a prezzi simbolici"

