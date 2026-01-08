Palomba difensore col vizio del gol | Qui al Forlì sono pronto a riscattarmi
Luigi Palomba, difensore con un attento senso del gol, si è unito al Forlì con l’obiettivo di riscattarsi e contribuire alla squadra. Dopo aver scelto il club per il suo ambiente accogliente e motivante, Palomba si presenta come un elemento pronto a mettere in campo esperienza e determinazione. Con questa nuova avventura, il giocatore intende rafforzare il reparto difensivo e ritrovare il suo miglior rendimento.
"Ho scelto il Forlì perché mi ha fatto sentire importante e benvoluto". Musica e parole al miele di Luigi Palomba, primo colpo del mercato di riparazione biancorosso. Centrale 22enne di 188 centimetri, è nato a Padova da padre cagliaritano e madre cubana, sbarca in Romagna a titolo temporaneo dalla Virtus Entella per restituire solidità a un pacchetto arretrato che ha smarrito le proprie certezze. "Avevo diverse richieste – rivela Palomba – ma questa mi è sembrata la soluzione migliore, a livello di piazza e ambiente. Sono qui per dimostrare il mio valore". Singolare il percorso calcistico del nuovo arrivato, scandito dalla metamorfosi da punta a difensore centrale: "Nelle giovanili del Padova giocavo in attacco, poi a Cagliari, nel passaggio dall’Under 14 all’Under 15, è avvenuta la trasformazione, frutto dell’intuizione dello staff tecnico rossoblù, e sono stato spostato nelle retrovie". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
