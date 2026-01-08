Pallanuoto maschile Europei 2026 | il calendario delle partite del Settebello gli orari e dove vederle in diretta tv
Gli Europei di pallanuoto maschile 2026 si svolgeranno a Belgrado, dal 10 al 25 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna partecipa alla competizione, con partite che si disputeranno nel corso dell’evento. In questa guida, troverai il calendario delle gare, gli orari e le modalità per seguire le partite in diretta tv. Un’occasione per seguire da vicino la squadra italiana in questa importante manifestazione continentale.
Il Settebello di Sandro Campagna torna in vasca per i campionati europei di pallanuoto in programma a Belgrado, in Serbia, da sabato 10 a domenica 25 gennaio. Il primo obiettivo della nazionale italiana, tra le principali favorite per il titolo, insieme alla Spagna, campione in carica e campione.
