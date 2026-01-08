PALLANUOTO Bruni brilla con l’Italia | segna contro l’Ungheria ed è festa per il Sei Nazioni

La pallanuoto italiana si distingue ancora una volta grazie alle prestazioni di Francesco Bruni. Dopo aver segnato due volte contro il Montenegro a dicembre a Napoli, Bruni ha brillantemente contribuito alla vittoria contro l’Ungheria, consolidando il ruolo di protagonista nel team azzurro. Questi risultati confermano la crescita e l’affidabilità della nazionale nel panorama internazionale, segnando un importante passo avanti nel percorso di qualificazione e competizione.

A Napoli, lo scorso 29 dicembre, aveva segnato due volte nel match amichevole contro il Montenegro vinto per 15-12 dal Settebello. In tribuna tra gli spettatori c’era peraltro l’ex-commissario tecnico della Nazionale di calcio, Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli, il quale ha ricevuto un pallone da pallanuoto firmato da tutti i giocatori. E Lorenzo Bruni (al centro nella foto), pochi giorni fa, ha vinto il "Sei Nazioni" con l’Italia della pallanuoto, segnando un gol nel 10-9 finale contro l’Ungheria. Un torneo amichevole svoltosi in Bosnia, a Trebinje, che metteva di fronte alcune delle migliori selezioni nazionali pronte ad affrontarsi anche ai prossimi Europei (che si giocheranno in Serbia tra qualche giorno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

