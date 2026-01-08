La Macagi si prepara alla ripresa del torneo di pallamano, con un occhio alle prossime sfide. Mirco Mazzieri annuncia che entro la settimana saranno concluse le pratiche per il tesseramento di un nuovo difensore straniero, necessario a sostituire Abdurahmanovic, infortunato al ginocchio. La squadra si sta rafforzando per affrontare un torneo più impegnativo, mantenendo attenzione e determinazione.

"Entro la prossima settimana – precisa Mirco Mazzieri (foto) – saranno concluse le pratiche per il tesseramento del giocatore straniero, un terzo difensore, per sostituire Abdurahmanovic indisponibile dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro". È curiosa la coincidenza anagrafica e operativa che s’identifica in Mazzieri: diventerà 63enne nel prossimo febbraio, mese in cui ha iniziato l’impegno da dirigente divenendo, ormai verso le 34 annate consecutive, il più longevo della Polisportiva Cingoli di cui la Macagi è la massima espressione della pallamano nel campionato nazionale di A Gold. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallamano. La Macagi stringe per un difensore: "Il torneo si ripresenta più duro»

Leggi anche: Pallamano. Coach Làera: "La Macagi Cingoli merita applausi»

Leggi anche: Pallamano. La Macagi a Merano, una partita da non sbagliare

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pallamano. La Macagi stringe per un difensore: Il torneo si ripresenta più duro».

Pallamano. Macagi Cingoli in campo. C’è il test con Chiaravalle - Saltato il collaudo di mercoledì della settimana scorsa per l’indisponibilità del Campus Italia, la squadra federale impegnata in A... ilrestodelcarlino.it

Pallamano. Palazzi: "Macagi, a Bressanone è mancata la continuità» - "Ancora ci manca la continuità nei 60 minuti: questo – precisa Sergio Palazzi, coach della Macagi Cingoli – è il problema principale. ilrestodelcarlino.it

Pallamano. Coach Làera: cammino positivo della Macagi - "La sconfitta di Merano, ha scalfito la Macagi Cingoli – ammette l’allenatore Antonj Làera (foto) – sotto il profilo emotivo, comunque avremmo firmato senza esitazioni se a inizio stagione ci avessero ... msn.com

SQUAD LIST Ecco i convocati di coach Laera per Alperia Merano-Macagi Cingoli. Fischio d’inizio ore 19.00! #MacagiCingoli #Pallamano #SerieAGold #AncorAQuAinGold #MerCin - facebook.com facebook

#Merano Nella seconda giornata del girone di ritorno, la Macagi Cingoli alle 19 di oggi sarà impegnata a Merano contro l’Alperia Black Devils. "Per la Macagi – evidenzia l’allenatore Antonj Laera (foto) – vincere significherebbe mantenere, ... x.com