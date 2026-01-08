Palermo e Isola delle Femmine insieme per la comunità | si chiude il progetto di aggregazione sociale

Domani, venerdì 9 gennaio alle 9:30, si terrà presso il teatro parrocchiale Villaggio Ruffini di Palermo l’evento conclusivo del progetto di aggregazione sociale tra Palermo e Isola delle Femmine. L’iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità e a promuovere incontri tra le due realtà. Un’occasione per condividere i risultati e consolidare i legami tra i territori.

Si terrà domani, venerdì 9 gennaio, a partire dalle 9:30, presso il teatro parrocchiale Villaggio Ruffini in piazza Maria Consolatrice, 1, l'evento conclusivo del progetto I.S.O.L.A. – Iniziative Sinergiche Orientate a Lavoro ed Aggregazione, promosso nell'ambito del Piano Operativo Complementare.

