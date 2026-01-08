Palazzo sprofonda a Bagnoli la denuncia | Residenti lasciati per giorni senza assistenza
A Bagnoli, un palazzo in stato di degrado ha causato la sospensione delle attività e l’evacuazione di quattro famiglie, tra cui una donna disabile impossibilitata a rientrare in casa. La zona è stata interdetta per rischio di crollo, lasciando i residenti senza assistenza per giorni. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela degli abitanti coinvolti.
Quattro famiglie sgomberate, una signora disabile impossibilitata a rientrare in casa, area interdetta e rischio di crollo anche su pubblica via. È questa la situazione che si vive da giorni al civico 33 in via Silio Italico a Bagnoli, dove un edificio è stato evacuato dai Vigili del Fuoco a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
