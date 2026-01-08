Palazzo sprofonda a Bagnoli la denuncia | Residenti lasciati per giorni senza assistenza

A Bagnoli, un palazzo in stato di degrado ha causato la sospensione delle attività e l’evacuazione di quattro famiglie, tra cui una donna disabile impossibilitata a rientrare in casa. La zona è stata interdetta per rischio di crollo, lasciando i residenti senza assistenza per giorni. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela degli abitanti coinvolti.

Firenze: piombino sprofondato alle Cure, chiusa via lungo il Mugnone. Traffico paralizzato https://www.firenzepost.it/2025/12/22/firenze-piombino-sprofondato-alle-cure-chiusa-via-lungo-il-mugnone-traffico-paralizzato/ Cronaca, Il blog di Gilda Giusti, palazzo v - facebook.com facebook

