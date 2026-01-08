Il 11 gennaio 2026, alle 10:55 su Canale 5, sarà trasmessa la puntata di Melaverde dedicata a Palagiano e ai suoi agrumi. La trasmissione, nata nel 2011 su iniziativa dell’amministrazione comunale di Rocco Ressa, promuove a livello nazionale le eccellenze agricole locali. Un'occasione per conoscere meglio le produzioni di questa zona e valorizzare il patrimonio agrumicolo di Palagiano.

Tarantini Time Quotidiano Domenica 11 gennaio 2026 da Palagiano andrà in onda su Canale 5, con inizio alle ore 10,55, la trasmissione televisiva Melaverde, prodotta da Giacomo Tiraboschi, e voluta nel 2011 dall’allora sindaco Rocco Ressa e dalla sua amministrazione per promuovere a livello nazionale gli agrumi. A condurre la trasmissione, diretta dal regista Michele Zito su testo dell’autore Nicola Fontana, è il mitico Edoardo Raspelli che farà conoscere a tutta l’Italia “ La stagione degli agrumi ”. La trasmissione televisiva farà scoprire tantissime cose su questi frutti, in particolare sulla coltivazione biologica degli agrumi nell’azienda agricola di Marco Campobasso in Tenuta Lago d’Anice, con una tecnica particolare di irrigazione che funziona anche da antigelo perché al posto del gocciolatoio c’è un nebulizzatore per far vaporizzare l’acqua sotto la chioma; quando fa molto freddo, tra le goccioline d’acqua e l’aria avviene uno scambio termico, per cui quest’aria mitigata dalla temperatura dell’acqua tende a salire e preserva le foglie e i frutti; la cosa interessante è che durante l’estate si ha l’effetto opposto e quindi questa nebulizzazione mitiga il gran caldo che manderebbe comunque le piante in sofferenza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Palagiano e i suoi agrumi protagonisti su Canale 5

Leggi anche: Gli agrumi di Palagiano protagonisti su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026

Leggi anche: I prodotti amalfitani protagonisti al Merano WineFestival, il trionfo degli agrumi Aceto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gli agrumi di Palagiano protagonisti su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026 - Domenica 11 gennaio 2026 da Palagiano andrà in onda su Canale 5, con inizio alle ore 10,55, la trasmissione televisiva Melaverde, prodotta da Giacomo Tiraboschi, e voluta nel 2011 dall’allo ... pugliapress.org