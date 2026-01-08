Palacultura | musica classica con Massimiliano Ferrati e I Fiati di Venezia

Il Palacultura Antonello ospita domenica 11 gennaio alle 18 un concerto della Filarmonica Laudamo, con la partecipazione di Massimiliano Ferrati e I Fiati di Venezia. Un’occasione per ascoltare musica classica in un ambiente accogliente, con un programma dedicato agli amanti delle sonorità orchestrali. L’evento, aperto al pubblico, rappresenta un momento di cultura e di incontro tra musica e pubblico.

Nuovo appuntamento targato Filarmonica Laudamo domenica 11 gennaio alle ore 18 al Palacultura Antonello. Sul palco tre capolavori della musica classica, in un'unica serata. Sul palco Massimiliano Ferrati al pianoforte, insieme a I Fiati di Venezia, musicisti del Teatro La Fenice: Marco Gironi-.

