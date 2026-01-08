Pahlavi avverte i pasdaran | Trump e il mondo vi osservano Presto l' incontro a Mar-a-Lago

Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo Scià dell’Iran, si prepara a visitare Mar-a-Lago martedì prossimo. L’annuncio è stato fatto dall’influencer americana Laura Loomer su X. Pahlavi ha lanciato un messaggio ai pasdaran, sottolineando che Donald Trump e il mondo intero stanno osservando attentamente questa visita. L’incontro rappresenta un momento di attenzione internazionale verso le questioni iraniane e le relazioni diplomatiche.

Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo Scià dell'Iran, è atteso a Mar-a-Lago martedì prossimo. Ad annunciarlo, su X, è l'influencer americana Laura Loomer. Un incontro con il presidente americano Donald Trump non è ancora fissato, ma la notizia, se confermata, rafforzerebbe le ambizioni dello stesso erede della monarchia iraniana di proporsi come leader delle proteste che da tredici giorni scuotono l'Iran. Alla dimensione diplomatica e alle manovre simboliche che si muovono attorno a Pahlavi si affianca ormai in modo strutturale un'intensa offensiva comunicativa sui social media, in particolare su Instagram, piattaforma ampiamente utilizzata anche all'interno dell'Iran nonostante le restrizioni e i blackout imposti dalle autorità.

