Ecco i voti della sfida tra Milan e Genoa, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. La partita si è conclusa con un pareggio, influenzando la posizione dei rossoneri in classifica, ora più distanti dall’Inter. Di seguito, analisi e giudizi individuali dei protagonisti, con particolare attenzione alle prestazioni di Fofana, valutato insufficiente.

Il Milan ha pareggiato contro il Genoa nella partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A con i rossoneri che vedono allontanarsi l’Inter prima in classifica. Un pari inaspettato per la squadra di Massimiliano Allegri che aveva approcciato nel migliore dei modi alla partita, venendo però colpita dal gol dell’ex di Colombo che ha anticipato un disattento Gabbia. Milan-Genoa, i voti della partita (Ansa Foto) – calciomercato.it La reazione del Milan non si fa attendere anche se Leao e Pulisic non sono in serata di grazia e Fofana manca un gol fatto da pochi passi. Ad inizio ripresa è Pulisic a toccare di mano sulla linea su un colpo di testa di Gabbia che sembrava essere in procinto di entrare in porta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Pagelle Milan-Genoa, i voti della sfida di San Siro: Fofana insufficiente

Milan-Genoa, il primo tempo della partita del Meazza (live) - Si chiude il primo tempo con il Genoa avanti 1 a 0 Un minuto di recupero Ci prova anche Leao ma ancora debolmente, facile per il portiere genoano Al 40' Pulisic per Tomori che cerca ... genoanews1893.it