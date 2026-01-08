Le pagelle di Napoli-Verona 2-2 analizzano una partita in cui il Napoli ha lasciato punti importanti. A cura di Fabrizio d’Esposito, l'articolo valuta le prestazioni dei protagonisti, evidenziando le dinamiche chiave e le decisioni arbitrali. Un'analisi obiettiva e dettagliata per comprendere le ragioni del risultato e le aree di miglioramento della squadra partenopea.

Le pagelle di Napoli-Verona 2-2, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. Giulietta resta zoccola ma stasera il Napule è battuto dal doppio avversario Var-Ver, più che dalle lunghe corna di Romeo. Di suo Zio Vanja fa davvero poco se non subire due pappine pulite pulite su tacco e su rigore. E questo è – 6 DI LORENZO. Il Capitano dei Due Scudetti non solo è l’unico a salvarsi lì a destra, ma è pure il puntero che segna il gran gol del due a due (e senza dimenticare l’assist in avvio per il Macedone del Nord) – 6,5 RRAHMANI. Il primo gol del Verona è il risultato della somma di errori dell’intera difesa, laddove il Carneade Frese sorprende tutti e segna addirittura di tacco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pagelle – Il Napoli non può smarrirsi in quel modo contro il Verona. Lampi di Lang, Di Lorenzo fa il puntero

Leggi anche: Napoli-Verona, le pagelle: Di Lorenzo e McTominay leader azzurri

Leggi anche: Pagelle Napoli Verona: Di Lorenzo e McTominay suonano la riscossa. Orban scatenato in attacco

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Como 0-0: Rrahmani torna ed è gigante, Savic annulla un Morata da incubo - Il Napoli pareggia per la prima volta in stagione, grazie al rigore parato di ... calciomercato.it

Pagelle – Il Napoli non può smarrirsi in quel modo contro il Verona. Lampi di Lang, Di Lorenzo fa il puntero Nel primo tempo male anche McTominay e Hojlund. Male la coppia difensiva Rrahmani-Buongiorno, come tanti altri. Gutierrez deludente e scolastico. - facebook.com facebook

Napoli-Verona 2-2, le PAGELLE #SkySport #SkySerieA x.com