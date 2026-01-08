Pagelle Cremonese Cagliari | eterno Vardy horror Mina Trepy la mossa vincente VOTI
Le pagelle di Cremonese-Cagliari analizzano le prestazioni dei giocatori nel match della 19ª giornata di Serie A 2025/26. Si evidenziano alcune prove positive, come quella di Vardy, e criticità, come la partita di Mina. Di seguito, i voti e i giudizi dettagliati dei protagonisti, con un focus sulle scelte tattiche e le performance chiave di entrambe le squadre.
Pagelle Cremonese Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526 Pagelle Cremonese Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526 CREMONESE: Audero 6; Terracciano 5.5, Baschirotto 5.5, Bianchetti 5; Floriani Mussolini 6, Bondo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Cremonese-Juve 1-2, le pagelle: Cambiaso (7) si sblocca, Vardy (7) eterno, Spalletti (7) buona la prima
Leggi anche: Cremonese-Juventus 1-2, le pagelle: Cambiaso (7) si sblocca, Vardy (7) eterno, Spalletti (7) buona la prima
Cremonese-Cagliari, vota le pagelle dei Tifosi in Rete - Collaboratore dal 2017 per il network Tifosi in Rete, principalmente sui portali CalcioCasteddu e ForzaMonza. calciocasteddu.it
Cremonese-Juventus 1-2, le pagelle: Kostic rinato (7), Vlahovic leader (7). Sorpresa Koopmeiners (6,5) - L'esordio ufficiale di Spalletti sulla panchina della Juventus si conclude con una vittoria sul campo della Cremonese. leggo.it
Pagelle Fiorentina-Cremonese: Kean, rapidità, fiuto e cattiveria agonistica https://www.calciomagazine.net/pagelle-fiorentina-cremonese-4-gennaio-2026-237692.html_unique_id=695ce34e5ba32 - facebook.com facebook
Fiorentina-Cremonese, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #SerieA #FiorentinaCremonese #Fiorentina #Cremonese #Kean x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.