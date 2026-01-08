Pagelle Cremonese Cagliari | eterno Vardy horror Mina Trepy la mossa vincente VOTI

Da calcionews24.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Cremonese-Cagliari analizzano le prestazioni dei giocatori nel match della 19ª giornata di Serie A 2025/26. Si evidenziano alcune prove positive, come quella di Vardy, e criticità, come la partita di Mina. Di seguito, i voti e i giudizi dettagliati dei protagonisti, con un focus sulle scelte tattiche e le performance chiave di entrambe le squadre.

Pagelle Cremonese Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526 Pagelle Cremonese Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526 CREMONESE: Audero 6; Terracciano 5.5, Baschirotto 5.5, Bianchetti 5; Floriani Mussolini 6, Bondo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle cremonese cagliari eterno vardy horror mina trepy la mossa vincente voti

© Calcionews24.com - Pagelle Cremonese Cagliari: eterno Vardy, horror Mina. Trepy la mossa vincente VOTI

Leggi anche: Cremonese-Juve 1-2, le pagelle: Cambiaso (7) si sblocca, Vardy (7) eterno, Spalletti (7) buona la prima

Leggi anche: Cremonese-Juventus 1-2, le pagelle: Cambiaso (7) si sblocca, Vardy (7) eterno, Spalletti (7) buona la prima

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

pagelle cremonese cagliari eternoCremonese-Cagliari, vota le pagelle dei Tifosi in Rete - Collaboratore dal 2017 per il network Tifosi in Rete, principalmente sui portali CalcioCasteddu e ForzaMonza. calciocasteddu.it

Cremonese-Juventus 1-2, le pagelle: Kostic rinato (7), Vlahovic leader (7). Sorpresa Koopmeiners (6,5) - L'esordio ufficiale di Spalletti sulla panchina della Juventus si conclude con una vittoria sul campo della Cremonese. leggo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.