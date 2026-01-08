Paganini | Juve con limiti tecnici Sorloth complicato e su Vlahovic…

In un'analisi senza filtri, Paolo Paganini commenta lo stato attuale della Juventus e delle altre big di Serie A. Tra limiti tecnici, possibili aree di miglioramento e questioni di mercato, il giornalista offre uno sguardo approfondito sulla situazione delle squadre più importanti, con particolare attenzione alla sfida tra Vlahovic e Sorloth. Un quadro chiaro e sobrio delle dinamiche attuali del calcio italiano.

Spunti di mercato e analisi senza filtri sul presente della Juventus e non solo. Intervenendo a TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha fotografato lo stato delle big di Serie A, partendo dalla squadra guidata da Luciano Spalletti. Secondo Paganini, la Juventus sta valorizzando diversi elementi, ma restano lacune tecniche evidenti, in particolare sulla corsia destra e in cabina di regia. La priorità, al momento, non è un innesto qualsiasi: la linea sarebbe quella di investire su profili già in rosa, come Federico Chiesa, piuttosto che puntare su soluzioni di ripiego nel mercato di gennaio, dove i giocatori di personalità difficilmente si muovono. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Paganini: “Juve con limiti tecnici. Sorloth complicato e su Vlahovic…” Leggi anche: Calciomercato Juve, Paganini rivela: «Spalletti vuole lui a gennaio!». Poi ‘spaventa’: «C’è il rischio di un altro caso Vlahovic» Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: Spalletti chiede il rinnovo di McKennie, per Vlahovic c’è un piano (complicato) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Juventus, Paganini: ‘Credo che il tempo di David a Torino sia terminato’ - L’errore del canadese ha impedito ai bianconeri di vincere la gara ... it.blastingnews.com

