Paganin critica così il VAR | Sta diventando troppo protagonista E sul big match tra Inter e Napoli…

Da internews24.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paganin esprime alcune perplessità sul ruolo sempre più centrale del VAR nel calcio, evidenziando come possa influire sull’equilibrio della partita. In vista del prossimo big match tra Inter e Napoli, l’ex calciatore analizza le criticità del regolamento sui falli di mano, sottolineando la necessità di un’applicazione più equilibrata e coerente per garantire una gara più fluida e giusta.

Inter News 24 Paganin analizza le criticità del regolamento sui falli di mano e parla così della sfida tra Inter e Napoli. Massimo Paganin, ex colonna della difesa dell’Inter e oggi stimato opinionista, ha offerto una disamina approfondita durante la trasmissione Pausa Caffè. Il focus iniziale si è concentrato sulla psicologia dei calciatori e sulla gestione degli errori arbitrali, che spesso condizionano il rendimento in campo. Secondo Paganin, la capacità di resettare immediatamente è fondamentale: « Quello che accade sul campo va dimenticato in fretta, perché c’è subito un’altra partita da giocare. 🔗 Leggi su Internews24.com

paganin critica cos236 il var sta diventando troppo protagonista e sul big match tra inter e napoli8230

© Internews24.com - Paganin critica così il VAR: «Sta diventando troppo protagonista». E sul big match tra Inter e Napoli…

Leggi anche: Napoli Inter, Hojlund ancora in dubbio per il big match: cosa filtra sul recupero

Leggi anche: Napoli Inter, Ottavio Bianchi sul big match: «È una partita scudetto, ma è ancora presto per dirlo»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.