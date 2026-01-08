Paganin critica così il VAR | Sta diventando troppo protagonista E sul big match tra Inter e Napoli…

Paganin esprime alcune perplessità sul ruolo sempre più centrale del VAR nel calcio, evidenziando come possa influire sull’equilibrio della partita. In vista del prossimo big match tra Inter e Napoli, l’ex calciatore analizza le criticità del regolamento sui falli di mano, sottolineando la necessità di un’applicazione più equilibrata e coerente per garantire una gara più fluida e giusta.

Inter News 24 Paganin analizza le criticità del regolamento sui falli di mano e parla così della sfida tra Inter e Napoli. Massimo Paganin, ex colonna della difesa dell’Inter e oggi stimato opinionista, ha offerto una disamina approfondita durante la trasmissione Pausa Caffè. Il focus iniziale si è concentrato sulla psicologia dei calciatori e sulla gestione degli errori arbitrali, che spesso condizionano il rendimento in campo. Secondo Paganin, la capacità di resettare immediatamente è fondamentale: « Quello che accade sul campo va dimenticato in fretta, perché c’è subito un’altra partita da giocare. 🔗 Leggi su Internews24.com

