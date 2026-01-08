Padova morta a 12 anni per una polmonite fulminante | tre medici indagati Era stata due volte in ospedale

A Padova, tre medici dell’Azienda ospedaliera sono indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di Azzurra Breda, una giovane di 12 anni deceduta il 31 dicembre scorso a causa di una polmonite fulminante. La ragazza, che era già stata in ospedale due volte, aveva perso la vita in circostanze che ora sono al centro di un’indagine giudiziaria.

Tre medici dell’Azienda ospedaliera di Padova sono indagati con l’accusa di «omicidio colposo» per la morte di Azzurra Breda, la 12enne di Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova) morta il 31 dicembre a causa di una polmonite fulminante. Lo riporta il Corriere del Veneto. Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, la procura aveva aperto un fascicolo di indagine – con tanto di sequestro della cartella clinica e l’esecuzione dell’autopsia, attesa nelle prossime ore – per stabilire con certezza le cause del decesso e l’eventuale presenza di responsabilità mediche. L’inchiesta per accertare le eventuali negligenze . 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Azzurra Breda morta per una polmonite fulminante a 12 anni, era stata ricoverata tre giorni prima per una "influenza forte" Leggi anche: Bambina di 12 anni morta per una polmonite fulminante Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Padova, morta a 12 anni per polmonite fulminante: aperta un'inchiesta per omicidio colposo; Padova, muore a 12 anni per una polmonite fulminante: Azzurra Breda era ricoverata da tre giorni per una brutta influenza. «Siamo sconvolti»; Bambina di 12 anni stroncata da una polmonite fulminante; Muore a 12 anni per una polmonite, la procura apre un'inchiesta per omicidio colposo. Azzurra morta a 12 anni per una polmonite, tre medici indagati per omicidio colposo - Le indagini sul decesso della piccola, avvenuto il 31 dicembre 2025 all'ospedale di Padova, proseguono. today.it

Azzurra Breda morta a 12 anni per polmonite fulminante, la Procura apre un'inchiesta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Azzurra Breda morta a 12 anni per polmonite fulminante, la Procura apre un'inchiesta ... tg24.sky.it

Padova, Azzurra morta per una polmonite a 12 anni: indagati tre medici. Era stata due volte in ospedale - Azzurra Breda visitata e rimandata a casa il 29 dicembre scorso, poi il ricovero ... corrieredelveneto.corriere.it

Padova, Azzurra morta per una polmonite a 12 anni: indagati tre medici. Era stata due volte in ospedale x.com

Una ragazza di 12 anni è morta a Padova per le complicanze dell’influenza. Ricordiamo che l’influenza è tutto tranne che banale, anche nei bambini e nei ragazzi adolescenti. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.