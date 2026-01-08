Padova 12enne muore di polmonite | tre medici sotto indagine

A Padova, è stata aperta un’indagine sulla morte di Azzurra Breda, una bambina di 12 anni deceduta il 31 dicembre, probabilmente a causa di una rapida polmonite. Tre medici risultano attualmente indagati, mentre si cercano eventuali responsabilità nel caso. La vicenda solleva questioni sulla gestione clinica e l’accuratezza delle diagnosi in casi di emergenza sanitaria.

Aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Sono tre i medici formalmente indagati per la morte di Azzurra Breda, la bambina di 12 anni deceduta il 31 dicembre all'ospedale di Padova, probabilmente a causa di una polmonite a evoluzione rapidissima. L'inchiesta dovrà chiarire se vi siano state negligenze, ritardi o errori nelle cure e se il decesso fosse in qualche modo evitabile. Cartella clinica sequestrata e autopsia disposta dalla Procura. La Procura di Padova aveva già aperto un fascicolo inizialmente senza indagati, ma con gli ultimi sviluppi si punta ora a ricostruire con precisione tutto il percorso sanitario della bambina, dal primo accesso in ospedale fino al decesso.

