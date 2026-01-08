Otto stranieri ricoverati con malori da monossido. Ma in casa non si trova.

Nella notte a Santo Stefano Lodigiano, un intervento di emergenza ha visto il 118 e i vigili del fuoco intervenire in una casa di campagna a causa di malori sospetti attribuibili al monossido di carbonio. Otto stranieri sono stati ricoverati per accertamenti, anche se la presenza di sostanze nocive non è stata riscontrata visibilmente nell’abitazione. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli e precauzioni in ambienti domestici.

Dramma sfiorato a causa della probabile presenza di monossido di carbonio in ambiente domestico. L’altra notte poco prima delle 4 il 118 e i vigili del fuoco sono accorsi in una casa di campagna nei pressi della Provinciale 145, a Santo Stefano Lodigiano. Il bilancio è di otto stranieri portati in ospedale, tra i quali due minorenni, per la possibile presenza del “killer silenzioso“. La chiamata alla centrale di soccorso era partita per il malore generico di uno degli inquilini. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Codogno i cui operatori sono entrati in casa attivando il rilevatore di presenza del prodotto della combustione, inodore e incolore: l’esito è stato positivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

