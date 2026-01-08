In un intervento a Otto e Mezzo, Michela Ponzani ha espresso opinioni controverse sul ricordo di Acca Larentia, mettendo in discussione le interpretazioni ufficiali e il modo in cui vengono commemorati questi eventi. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni e aperto un dibattito sul ruolo della memoria storica e sulla rappresentazione delle vicende politiche in Italia.

Michela Ponzani a Otto e Mezzo la spara davvero grossa. Intervenendo ai microfoni del programma della Gruber parla di Acca Larentia e lo fa con parole piuttosto discutibili: "Il fatto che il governo e la premier ogni anno ricordino un fatto grave che appartiene a una parte politica di questo Paese è piuttosto curioso. Non stiamo parlando di eroi del Risorgimento. Una delle vittime fu uccisa da un carabiniere, se proprio dobbiamo dire tutto". Parole che di certo non possono che far discutere. Il tutto alla luce di quanto accaduto ieri. Infatti quattro attivisti di Gioventù Nazionale (il movimento giovanile di Fdi) sono stati aggrediti nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Michela Ponzani infanga i morti di Acca Larentia: "Non sono eroi del Risorgimento"

