’Ortando in Città’ | 128 assegnatari si sono contesi i premi

Si è appena conclusa l’edizione 2025 di ‘Ortando in Città’, il concorso che coinvolge gli assegnatari delle aree ortive del territorio comunale. Con la partecipazione di 128 partecipanti, l’evento rappresenta un momento di confronto e valorizzazione delle pratiche di orticoltura urbana. Questa iniziativa mira a promuovere la cultura del verde e il rispetto per l’ambiente, coinvolgendo attivamente la comunità locale.

Si è conclusa con grande partecipazione l’edizione 2025 del concorso ‘ Ortando in Città ’, che ha visto l’adesione di 128 assegnatari, in rappresentanza di quasi tutte le aree ortive presenti sul territorio comunale. Promosso dal Comune di Cesena, supportato e affiancato dal Comitato organizzativo dei Quartieri nei quali sono presenti le oltre 490 aree ortive, ‘Ortando in città’ è il contest che pone al centro gli orti urbani e il lavoro di tutti gli assegnatari che nel corso dell’anno curano il piccolo fazzoletto di terra a loro affidato dal Comune. Rivolto ai dodici quartieri di Cesena il concorso, giunto quest’anno alla quinta edizione, ha lo scopo di valorizzare le esperienze di gestione e cura degli Orti urbani quali occasioni di incontro, di memoria e di partecipazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

