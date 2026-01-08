Oroscopo Pesci Giovedì 8 gennaio 2026 – Sensibilità e intuizione | oggi la tua bussola è interiore

L’oroscopo dei Pesci per giovedì 8 gennaio 2026 evidenzia un giorno caratterizzato da sensibilità e intuizione. La tua attenzione si concentra sulle emozioni e sugli stimoli interiori, rendendoti più ricettivo e attento ai dettagli che spesso passano inosservati. È un momento favorevole per ascoltare la tua voce interiore e riflettere su ciò che percepisci, senza fretta o pressioni esterne.

La giornata di giovedì 8 gennaio 2026 porta i Pesci in una dimensione più delicata e ispirata. Sei particolarmente ricettivo: percepisci atmosfere, emozioni e sfumature che gli altri magari ignorano. Questo può diventare un superpotere, purché tu non ti lasci assorbire da tutto. Le stelle ti invitano a proteggere la tua energia e a scegliere

