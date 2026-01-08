Oriali apre al ritorno di Raspadori Mi piacerebbe rivederlo con noi

Oriali esprime apertura al ritorno di Raspadori, sottolineando il desiderio di rivederlo in azione con la squadra. La recente infortunio muscolare di Dovbyk ha interrotto uno scambio che già aveva incontrato alcune difficoltà, influenzando i piani di mercato e le strategie della squadra. La situazione richiede valutazioni e adattamenti, mantenendo l’attenzione sulle dinamiche interne e sulle opportunità future.

L'infortunio muscolare di Dovbyk congela definitivamente uno scambio che già faticava a decollare. Un'operazione resa complicata anche dalle perplessità di Gasperini su Lucca e dalla chiara preferenza per Jack Raspadori. Come scrive Il Mattino, proprio sul possibile ritorno dell'attaccante azzurro si registra un'apertura significativa da parte dell'entourage di Antonio Conte. A parlare è Lele Oriali, braccio destro del tecnico: «Non posso esprimermi più di tanto sul possibile ritorno di Raspadori, ma ammetto che mi piacerebbe rivederlo in azzurro: sarebbe utile sia a noi che alla Nazionale».

Dovbyk-Napoli, affare più lontano. Raspadori? La "confessione" di Oriali - Il Napoli sta lavorando per rinforzare l'organico a disposizione di Antonio Conte. msn.com

