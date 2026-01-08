Ordigno bellico ordinanza per divieto di parcheggio in una porzione del parcheggio di piazza Guido Guerra

Domenica 18 gennaio 2026, è prevista la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro Il Ferruccio in piazza Guido Guerra. Per garantire la sicurezza, in quella data sarà istitato un divieto di parcheggio in una porzione del parcheggio di piazza. Si consiglia agli utenti di pianificare in anticipo gli spostamenti e di seguire eventuali indicazioni temporanee relative alla viabilità.

Domenica 18 gennaio 2026 è la data in cui è stata programmata la rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro il Ferruccio in Piazza G. Guerra a Empoli. L’operazione, a causa del maltempo o di gravi motivi concomitanti, potrebbe essere riprogrammata in data successiva. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Ordigno bellico, ordinanza per divieto di parcheggio in una porzione del parcheggio di piazza Guido Guerra Leggi anche: Ordigno bellico rinvenuto a "San Liberatore": ordinanza del sindaco di Vietri La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Disinnesco ordigno bellico - domenica 11 gennaio 2026; Ordigno bellico, ordinanza per divieto di parcheggio in una porzione del parcheggio di piazza Guido Guerra; Ordigno bellico, ordinanza per divieto di parcheggio a Empoli; COMUNE ROVERETO (TN) * DISINNESCO ORDIGNO BELLICO 11/1: «ORDINANZA VIABILISTICA E MAPPA CHIUSURA STRADE» (PDF NUMERI CIVICI ZONA ROSSA). Ordigno bellico, ordinanza per divieto di parcheggio a Empoli - EMPOLI E VINCI – Domenica 18 gennaio 2026 è la data in cui è stata programmata la rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro il Ferruccio in Piazza G. nove.firenze.it

Programmata la rimozione in un ordigno bellico: evacuazione di quasi 5mila residenti - Domenica 18 gennaio 2026 è la data in cui è stata programmata la rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro il Ferruccio in Piazza G. 055firenze.it

Rovereto, bomba da disinnescare - Domenica 11 gennaio a Rovereto si svolgeranno le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nell’area Ex Cofler, tra via Maioliche e via Ronchi. unsertirol24.com

Ordigno bellico, ordinanza per divieto di parcheggio in una porzione del parcheggio di piazza Guido Guerra x.com

Domenica 11 gennaio 2026 si svolgeranno le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nell’area Ex Cofler, tra via Maioliche e via Ronchi. Si informa l - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.