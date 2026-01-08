Orario ampliato un farmacista in più e lavori di copertura | le novità annunciate dall' Ast per il Servizio Farmaceutico Territoriale

🔊 Ascolta la notizia

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona ha annunciato un ampliamento degli orari di apertura della farmacia territoriale ex Crass di via Cristoforo Colombo, con l'aggiunta di un farmacista e interventi di copertura dell'atrio. Queste modifiche mirano a migliorare i servizi offerti alla popolazione, garantendo accesso più ampio e continuità nell’assistenza farmaceutica territoriale.

ANCONA - L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona amplia gli orari della farmacia territoriale ex Crass di via Cristoforo Colombo 106, assume un farmacista aggiuntivo e avvierà lavori di copertura dell'atrio. "Due aperture pomeridiane per il Servizio Farmaceutico Territoriale all'ex Crass di. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

