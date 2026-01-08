Orario ampliato un farmacista in più e lavori di copertura | le novità annunciate dall' Ast per il Servizio Farmaceutico Territoriale

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona ha annunciato un ampliamento degli orari di apertura della farmacia territoriale ex Crass di via Cristoforo Colombo, con l'aggiunta di un farmacista e interventi di copertura dell'atrio. Queste modifiche mirano a migliorare i servizi offerti alla popolazione, garantendo accesso più ampio e continuità nell’assistenza farmaceutica territoriale.

