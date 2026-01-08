Ora collaboriamo anche con i genitori, integrando il loro ruolo nel percorso di cura. In un contesto come quello della rianimazione di Niguarda, dove le giornate sono intense e impegnative, questa collaborazione mira a migliorare il supporto e il benessere dei pazienti, coinvolgendo attivamente le famiglie nel processo di assistenza.

Sono giornate concitate ed estremamente stressanti quelle che si vivono nella rianimazione di Niguarda. Al momento l'ospedale riferisce «lievi accenni di miglioramento per alcuni degli 11 feriti ricoverati: rimangono critiche le condizioni di 3 pazienti in particolare a causa delle ustioni riportate e di danni importanti a livello polmonare causati dalle inalazioni, che richiedono un'assistenza meccanica alla respirazione». «I cambiamenti sono molto lenti per i pazienti in rianimazione, nonostante siano dei ragazzi molto giovani - spiega un infermiere che lavora in reparto - anche perché la gestione delle criticità non sono solo legate all'ustione ma alla reazione a livello sistemico nell'organismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ora lavoriamo in squadra anche con i genitori"

Leggi anche: Lepore ferma la polemica con Piantedosi: “Ora lavoriamo insieme”

Leggi anche: Ultim’ora Juventus: con Spalletti arriva anche il nuovo Gareth Bale | Farà parte della rosa della squadra

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gestire i capricci quando si è stressati: il metodo del “tap-in, tap-out” che rafforza il lavoro di squadra tra genitori - La tecnica sviluppata da due psicologhe americane consiste in una sorta di staffetta tra genitori: quando uno dei due si rende conto che l’altro è troppo stanco o stressato per gestire un capriccio o ... fanpage.it

Novate, pulizie di Pasqua. Docenti, ragazzi e genitori. Una squadra al lavoro per rinnovare la Don Milani - Ieri in tutte le scuole dell’istituto comprensivo Don Milani, genitori, maestre, docenti si sono ritrovati per il ... ilgiorno.it

Privazione del sonno dei neo-genitori, la parola dell’esperta: “Nei primi mesi del bebè serve tenacia e lavoro di squadra” - Conoscere le esperienze altrui e sapere che altre mamme e papà sono riusciti a superare questa difficolta può essere d'estremo conforto per i tanti genitori alle prese con nottate insonni e giornate ... fanpage.it

Cornered by her family! The man from that night stepped in: 'Who dares touch my wife and child?'

Una serata tutta per noi, perché siamo una super squadra, lavoriamo sodo , ci divertiamo, e andiamo avanti insieme. Alé alé la bottega del re !!! - facebook.com facebook