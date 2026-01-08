Ora gli agenti sui mezzi. Le paratie fatte così non servono a nulla.

Negli ultimi anni, la situazione sulla strada è peggiorata, con un aumento della violenza che si è intensificato dopo la fine della pandemia. Ora, gli agenti sono presenti sui mezzi di trasporto per garantire maggiore sicurezza. Tuttavia, le attuali barriere di protezione non sembrano sufficienti a prevenire i comportamenti aggressivi, evidenziando la necessità di interventi più efficaci per tutelare tutti gli utenti.

"La situazione è degenerata negli ultimi anni, c’è stata una escalation di violenza iniziata più o meno con la fine della pandemia. Quello è stato uno spartiacque importante. Purtroppo noi, come conducenti e controllori in prima linea sui bus, lo vediamo quotidianamente". Paolo Torracchi è autista sugli autobus di linea a Prato e segretario provinciale della Fit Cisl. Come conducente, ma anche come sindacalista, tutti i giorni ha a che fare con sbandati, esagitati, vandali che picchiano, aggrediscono, assaltano i lavoratori sugli autobus senza nessun motivo. L’allarme per la sicurezza di autisti e controllori è cresciuto in seguito alle continue aggressioni avvenute negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

