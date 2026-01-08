Ora è ufficiale | Avon passa all’americana Regent LP ma continua l’attività in America Latina

Avon passa sotto il controllo di Regent LP, società statunitense, mentre continuerà le sue attività in America Latina. L’operazione, annunciata dalla brasiliana Natura, rappresenta una nuova fase per il marchio, mantenendo la presenza nei mercati latinoamericani. Questa modifica societaria segna un’importante evoluzione nella storia di Avon, consolidando la sua posizione nel settore cosmetico a livello globale.

L’azienda brasiliana produttrice di cosmetici Natura ha annunciato di aver concluso l’operazione per cedere alla statunitense Regent LP il controllo dell’ azienda Avon International. L’azienda ha comunque sottolineato che la sede in America Latina manterrà sia le attività sia il marchio dell’azienda, che diventa la sua priorità strategica. Avon, la vendita è conclusa, ma le attività restano in America Latina. A differenza di quanto annunciato precedentemente, la cessione non comprende più le attività del brand in Russia. Come ha spiegato la stessa Natura, “Il marchio in America Latina, compresi i diritti economici e la proprietà intellettuale, resta a Natura”, dice in un comunicato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

