Operazione Safe Zone a Catania | otto arresti per traffico di droga a San Berillo

A Catania, nell'ambito dell'operazione “Safe Zone”, sono state eseguite otto misure di custodia cautelare nei confronti di persone coinvolte nel traffico di droga nel quartiere di San Berillo. L'intervento della polizia mira a contrastare il fenomeno dello spaccio nel centro storico, rafforzando la sicurezza e la legalità nella zona.

Custodie cautelari nel centro storico. La polizia ha dato esecuzione a Catania a un' ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone, tutte indagate per spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento rientra nella seconda fase dell'operazione "Safe Zone", mirata a smantellare una piazza di spaccio nel rione San Berillo, nel cuore del centro storico cittadino, ritenuta gestita da soggetti stranieri. Perquisizioni e filiera dello spaccio. Contestualmente agli arresti, gli investigatori hanno effettuato perquisizioni mirate nei confronti dei presunti fornitori di droga, con l'obiettivo di ricostruire l'intera rete di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente.

