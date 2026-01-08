Operata al policlinico di Bari per una paralisi dell' occhio bimba di 10 anni recupera la vista

Una bambina di 10 anni, operata al Policlinico di Bari per una paralisi dell'occhio, ha recuperato completamente la vista. L'intervento, risultato di una collaborazione tra la Neurologia, la Neurochirurgia e l’Otorinolaringoiatria, ha permesso un percorso diagnostico e terapeutico accurato. Questo caso evidenzia l’importanza di un approccio multidisciplinare nella gestione di condizioni neurologiche complesse.

AGI - Ha recuperato completamente la vista una bambina di 10 anni sottoposta a un complesso percorso diagnostico e terapeutico frutto della collaborazione tra la Neurologia dell' ospedale Giovanni XXIII e le unità di Neurochirurgia e Otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari. La piccola era giunta al Pronto soccorso pediatrico con un grave offuscamento visivo e una paralisi dei muscoli oculari. Gli accertamenti diagnostici avevano evidenziato una mastoidite dell'orecchio destro complicata da una trombosi venosa cerebrale, estesa fino al seno cavernoso, con un elevato rischio di perdita irreversibile della vista.

Policlinico di Bari: salvata la vista a una bambina di 10 anni grazie al lavoro di squadra di neurologi, neurochirurghi e otorinolaringoiatri - Quaranta, ha permesso evitare l’impianto di protesi definitive e restituire la vista alla paziente. giornaledipuglia.com

Al Policlinico di Bari salvata la vista a una bambina di 10 anni - Una bambina di 10 anni ha recuperato completamente la vista dopo un complesso percorso diagnostico e terapeutico che ha visto il lavoro sinergico dei reparti di Neurologia del Giovanni XXIII e la Neur ... ansa.it

