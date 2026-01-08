Ondata polare in tutta Italia | -23 gradi in provincia di Vicenza neve in Puglia Allerta sulle strade in molte Regioni

Un'ondata di freddo intenso sta interessando l’Italia, con temperature fino a -23 gradi in provincia di Vicenza e nevicate in Puglia. Diverse regioni hanno segnalato problemi sulla viabilità a causa del gelo e delle condizioni meteorologiche avverse. L’aggiornamento delle autorità segnala la presenza di allerte e l’importanza di prestare attenzione alle condizioni delle strade nelle zone colpite.

Ondata di gelo in Italia nell'ultima settimana. Molte zone del Paese sono state interessate dal freddo intenso arrivato con il nuovo anno e alcune cittadine si sono svegliate trovando le strade ricoperte di neve o velate di ghiaccio. Sulle Alpi il freddo ha raggiunto il suo apice nella notte scorsa. In Alto Adige tutte le località registrano valori molto al di sotto dello zero. Vince lo speciale premio di località più fredda Sesto Pusteria, il paese di Jannik Sinner, che esprime una minima considerevole: -19 gradi. A Bolzano temperature fino a -8 gradi, mentre a Gargazzone – in bassa quota – i gradi sotto lo zero sono stati 12.

