Ondata di gelo Italia sotto la neve

Attualmente, l’Italia si trova sotto l’effetto di un’ondata di gelo che ha portato temperature inferiori alla media stagionale. La neve sta interessando diverse regioni, creando condizioni di freddo intenso. Questa fase meteorologica richiede attenzione e precauzioni per garantire sicurezza e benessere, soprattutto nelle zone più colpite dal brusco calo delle temperature.

L'Italia in queste ore è investita da un'ondata di gelo con temperature al di sotto delle medie stagionali. In diverse zone è stata decretata la chiusura delle scuole. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000.

Ondata di gelo nella Sibaritide, paura per presunti danni all’agricoltura. E c’è chi chiede lo stato di calamità naturale - Un’ondata di gelo ha colpito duramente il comparto ortofrutticolo della Sibaritide nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, con temperature scese ben oltre sotto lo zero. strettoweb.com

Meteo, gelo record ma dura poco: temperature in rialzo e nuovo ciclone nel weekend - Italia nella morsa del gelo con temperature record, ma il freddo ha le ore contate. lanotiziagiornale.it

Ondata di gelo, il paese in provincia di Como che ha sfiorato i -10°. Gli esperti d Meteorologia Comasca (cui appartengono le immagini sotto): “Accumuli di brina come non se ne vedevano da tempo”. Dettagli nel primo commento - facebook.com facebook

#Meteo Freddo e neve sull'Italia. Oggi allerta gialla in Sicilia e Puglia. Venti forti fino a burrasca al Sud. In Europa disagi per l'ondata di gelo: ad Amsterdam cancellati circa 800 voli. Oltre 1.000 viaggiatori bloccati hanno trascorso la notte all'aeroporto di Schi x.com

